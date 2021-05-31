THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı
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THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Barcelona'ya üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, Avrupa şampiyonluğunu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı. Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Organizasyonda Barcelona'nın oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.

Dörtlü Final'in MVP'si Micic

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona ile oynanan final maçında 25 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.

Öte yandan Micic ile milli oyuncu Shane Larkin, final müsabakasının en iyi oyuncuları seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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