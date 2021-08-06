THY Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarını Saran Group aldı
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THY Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarını Saran Group aldı

THY Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarını Saran Group aldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

THY Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarını 2022-2023 sezonundan 2024-2025 sezonu sonuna kadar Saran Group aldı.

THY Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarını 2022-2023 sezonundan 2024-2025 sezonu sonuna kadar Saran Group aldı.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi Basketbol'la yapılan iş birliği anlaşması ile THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası yayıncılarının 2024-2025 sezonu sonuna kadar Saran Group markaları S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus olduğu belirtildi. Kanalların, 2021-2022 sezonunda ULEB Avrupa Kupası karşılaşmalarını yayınlamaya başlayacağı, THY Avrupa Ligi karşılaşmalarının ise 2022-2023 sezonu itibarıyla ekranlara geleceği kaydedildi.

THY Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, "Önümüzdeki birkaç sezonda Saran Group'un Avrupa'nın en iyi basketbolunun yeni yuvası olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Saran, Türkiye'de sürekli büyüyen THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası topluluklarına harika karşılaşmalar ve yüksek kaliteli prodüksiyonla hizmet etmeye devam edecek. Saran'ın THY Avrupa Ligi Basketbol'un saha dışı felsefesi ve değerleriyle de tamamen uyumlu olması sebebiyle iş birliğimizin bunun çok ötesine geçeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Saran Group olarak, spor yayıncılığı ve yayın hakları alanında Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında yer alıyoruz. 30 yılı aşkın süredir uluslararası federasyonlar ve liglerle iş birliği içindeyiz. Türkiye'de en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyoruz. Bugün, THY Avrupa Ligi Basketbol ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Avrupa'nın en üst düzey basketbol turnuvalarını ülkemizdeki basketbol severlerle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunma hedefimiz doğrultusunda, premium spor içeriği yelpazemizi genişletmek de bizi ayrıca memnun ediyor. Bu vesileyle, ülkemizi temsil eden başarılı takımlarımız Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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