THY Avrupa Ligi'nde yarın Türk derbisi oynanacak
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THY Avrupa Ligi'nde yarın Türk derbisi oynanacak

25.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:54
THY Avrupa Ligi'nde yarın Türk derbisi oynanacak

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftası, Türk derbisine sahne olacak.

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftası, Türk derbisine sahne olacak.

Ligin 26. haftasında yarın Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efe ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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