THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Sasha Vezenkov - Haberler

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THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Sasha Vezenkov

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Sasha Vezenkov

Olympiakos'un Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Olympiakos'un Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vezenkov, Olympiakos'un 4 maçından 3'ünü kazandığı ayda sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Şubat ayında 15,8 sayı, 5,5 ribaunt ve 18,5 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Türk Hava Yolları, Basketbolcu, Bulgar, Spor, Haberler

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