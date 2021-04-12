THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u yenen Zenit, çeyrek final biletini kaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u yenen Zenit, çeyrek final biletini kaptı

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u yenen Zenit, çeyrek final biletini kaptı

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.

Saint Petersburg şehrindeki Yubileyny Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, ilk periyodu 26-22 önde geçen Zenit, devreyi de 47-40 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak son periyoda 76-60 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 112-83 galip ayrıldı. Zenit bu galibiyetle sezonu 8. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Zenit'te Kevin Pangos 33 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ece Erken Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u yenen Zenit, çeyrek final biletini kaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 23:13:35. #1.16#
title