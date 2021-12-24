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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya ekibi Bitci Baskonia'da forma giyen Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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İspanya ekibi Bitci Baskonia'da forma giyen Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 17. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baldwin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının Almanya ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda 81-76 kazandığı maçta 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynayan Baldwin, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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