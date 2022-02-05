THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Milutinov, takımının sahasında 91-72 kazandığı ALBA Berlin maçında 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Türk Hava Yolları, Nikola Milutinov, Moskova, Sırp, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title