THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola - Haberler
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Laprovittola, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Laprovittola, takımının deplasmanda 86-68 kazandığı Real Madrid maçında 20 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Türk Hava Yolları, Barcelona, İspanya, Spor, Haberler

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