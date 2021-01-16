THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic

Yunan kulübü Panathinaikos OPAP'ın Sırp basketbolcusu Nemanja Nedovic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Yunan kulübü Panathinaikos OPAP'ın Sırp basketbolcusu Nemanja Nedovic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nedovic, takımının Fransız ekibi ASVEL'i 88-71 yendiği 19. hafta karşılaşmasında 40 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

ASVEL'e karşı 33 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Sırp oyuncu, bu sezon 2. kez bu unvana layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer