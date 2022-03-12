THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Maodo Lo

ALBA Berlin'in Alman basketbolcusu Maodo Lo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 34 verimlilik puanına ulaşan Lo, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu unvanı kazanan Lo, takımının sahasında 90-75 galip geldiği Olympiakos maçında 27 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle oynadı.