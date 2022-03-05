THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum - Haberler

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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

Barcelona'nın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona'nın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Exum, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Exum, takımının sahasında 88-83 kazandığı Monaco maçında 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Türk Hava Yolları, Barcelona, Dante, Spor, Haberler

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