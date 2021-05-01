THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Clyburn

CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serilerinin 3 ve 4. maçlarındaki en yüksek verimlilik puanına (38) sahip Clyburn, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

30 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Beko'yu 85-68 yenerek seriyi 3-0 kazandıkları karşılaşmada 9'da 5 üçlük isabetiyle 34 sayı ve 7 ribaunt üretti. Clyburn, verimlilik puanı, sayı ve üç sayılık basket bakımından kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer