THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Billy Baron - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Billy Baron

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Billy Baron
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Rusya ekibi Zenit'te forma giyen Billy Baron, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Rusya ekibi Zenit'te forma giyen Billy Baron, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baron, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts karşısında 80-76 kazandığı maçta 25 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, 1 top çalmayla oynayan Baron, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title