THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Shane Larkin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Shane Larkin

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Shane Larkin
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 16. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan skorer basketbolcu Larkin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya karşı deplasmanda 92-78 kazandığı maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Larkin, kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title