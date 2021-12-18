THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Shane Larkin

Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 16. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan skorer basketbolcu Larkin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya karşı deplasmanda 92-78 kazandığı maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Larkin, kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet