THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Punter ve Siva
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Punter ve Siva

13.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:55
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Punter ve Siva

AX Armani Exchange Milan'ın ABD'li basketbolcusu Kevin Punter ve ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Peyton Siva, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

AX Armani Exchange Milan'ın ABD'li basketbolcusu Kevin Punter ve ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Peyton Siva, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 28'er verimlilik puanına ulaşan Punter ve Siva, kariyerlerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldular.

Punter, 84-76 galip ayrıldıkları CSKA Moskova deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Siva ise takımının konuk olduğu ASVEL'i 95-89 yendiği maçta 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt üretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Punter ve Siva - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:55:45. #1.16#
title