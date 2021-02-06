THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds

06.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:29
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ve Bayern Münih'in ABD'li oyuncusu Jalen Reynolds, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ve Bayern Münih'in ABD'li oyuncusu Jalen Reynolds, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarını 30'ar verimlilik puanıyla bitiren Micic ve Reynolds, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Micic, Barcelona'yı 88-86 yendikleri maçta 26 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla oynadı. Reynolds ise ALBA Berlin'i 101-95 mağlup ettikleri karşılaşmayı 24 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 4 top çalmayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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