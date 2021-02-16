THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı 16 Mart'ta oynanacak
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THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı 16 Mart'ta oynanacak

16.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:34
THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı 16 Mart'ta oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belirlendi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes, 23. haftanın erteleme maçında 16 Mart Salı günü TSİ 20.30'da deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Rusya temsilcisi Zenit, 5. haftadan ertelenen müsabakada 22 Şubat Pazartesi TSİ 20.00'de İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

Litvanya ekibi Zalgiris ise 24. haftanın erteleme maçında 23 Şubat Salı TSİ 21.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'i ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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