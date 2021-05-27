THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'in rakibi olan CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis ve takımın önemli oyuncularından Will Clyburn, basın toplantısında soruları cevapladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'in rakibi olan CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis ve takımın önemli oyuncularından Will Clyburn, basın toplantısında soruları cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı