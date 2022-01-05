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THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan CSKA Moskova-Barcelona maçı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan CSKA Moskova- Barcelona maçı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak Cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova ile Barcelona arasındaki maçın ertelendiği duyuruldu.

Barcelona'nın, ??birkaç oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası oynamaya uygun oyuncu sayısının 8'den az olması nedeniyle maçın askıya alınmasını istediği ifade edildi.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 8'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligin 19. haftasında sadece AX Armani Exchange Milan-Zenit maçı 7 Ocak Cuma günü yapılacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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