THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb
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THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb

30.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:52
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb

Almanya ekibi Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusu Nick Weiler-Babb, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Almanya ekibi Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusu Nick Weiler-Babb, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Weiler-Babb, takımının 26 Ocak'ta Khimki'yi 95-93 yendiği 22. hafta karşılaşmasında 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

Khimki'ye karşı 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist üreterek üç istatistikte de kariyer rekoru kıran Weiler-Babb, ilk kez bu unvana layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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