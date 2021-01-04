THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov

04.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:46
THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Milutinov, CSKA Moskova'nın 6 maçını da kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanına erişen 26 yaşındaki pivot, geçen ay 24 verimlilik puanı, 12,3 sayı ve 12,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Milutinov, Aralık 2020'de THY Avrupa Ligi'nin bir maçta en çok hücum ribaundu (16) alan ve bir ayda en fazla "double-double" (5 kez) yapan oyuncu rekorlarını eline geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mesut Bakkal Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:47:53. #1.14#
title