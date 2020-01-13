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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

13.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:50
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak

THY Ligi'nin 19. haftasında , İtalya ekibi AX Armani Exchange 'ı konuk edecek.

Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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