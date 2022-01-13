THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Daniel Hackett - Haberler Spor
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THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Daniel Hackett

THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Daniel Hackett
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 4 maçın oynandığı 20. haftada 26 verimlilik puanına ulaşan ABD kökenli İtalyan basketbolcu Hackett, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

CSKA Moskova'nın, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP karşısında 98-74 kazandığı maçta 17 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ile oynayan 34 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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