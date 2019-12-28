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THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic

İspanya ekibi Valencia'da forma giyen Karadağlı basketbolcu Bojan Dubljevic, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

28.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:22
THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic

ekibi 'da forma giyen Karadağlı basketbolcu Bojan Dubljevic, THY Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dubljevic, Valencia'nın deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu uzatmada 100-98 yendiği mücadelede 42 verimlilik puanıyla oynayarak 16. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karadağlı pivot, karşılaşmada 30 sayı, 12 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyerek kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

MVP sıralamasında Fenerbahçe Beko'dan Fransız Nando de Colo 37 verimlilik puanıyla ikinci, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibinden ABD'li Billy Baron 34 verimlilik puanıyla üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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