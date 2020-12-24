THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Shane Larkin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Shane Larkin

24.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:44
THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Shane Larkin

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Shane Larkin | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:49:10. #1.14#
title