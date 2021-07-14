EuroLeague'de fikstür belli oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu.

Normal sezonun açılış maçında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 12 ve 28'inci haftalarda karşı karşıya gelecek. 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta da Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 1 Ekim Cuma günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı Kızılyıldız maçıyla açacak. Anadolu Efes de 30 Eylül Perşembe günü Real Madrid'i ağırlayacak.THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda ilk haftanın programı şöyle: 30 EYLÜL PERŞEMBE: Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes1 EKİM CUMA: Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı