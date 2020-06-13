THY Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos açıklaması Açıklaması THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden lisanslı 10 kulüp, Panathinaikos'un ligde kalmasını istediklerini belirterek, Yunanistan ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos'a tepki gösterdi.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden lisanslı 10 kulüp, Panathinaikos'un ligde kalmasını istediklerini belirterek, Yunanistan ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos'a tepki gösterdi.

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin Avrupa Ligi projesine inanmaya devam ettiği ve gösterilen beraberlik sayesinde başarıya ulaşıldığı kaydedildi.

"Tüm kulüpler, son 19 yıldır bu girişimin ayrılmaz bir parçası olan Panathinaikos'un THY Avrupa Ligi'nde devam etmesini istemektedir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Giannakopoulos tarafından tekrarlanan asılsız iftiralara müsamaha gösterilmeyecektir. Kulüpler, kolektif ve bireysel varlıklarının itibarını ve bütünlüğünü korumak ve kulübün (Panathinaikos) taahhüt ettiği yükümlülüklere uymasını sağlamak için gerekli gördüğü her türlü faaliyette bulunacaktır."

Açıklamaya, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan, CSKA Moskova, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Baskonia, Maccabi FOX, Olympiakos, Real Madrid ve Zalgiris kulüpleri imza attı.

Dimitris Giannakopoulos, THY Avrupa Ligi'ni suçlayıcı açıklamalar yaparken, Panathinaikos'un ligden çekilmek için resmen talepte bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA