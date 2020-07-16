THY, Avrupa'da ikinci oldu
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THY, Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları dün gerçekleştirdiği 568 uçuşla Avrupa'nın en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi oldu.

THY, Avrupa'da ikinci oldu
16.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:05

Türk Hava Yolları dün gerçekleştirdiği 568 uçuşla Avrupa'nın en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları, dün gerçekleştirdiği 568 uçuşla Avrupa'nın en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi oldu. Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"15 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı, 421 uçuşa ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanları içerisinde dördüncü sırada yer aldı. Aynı gün 568 uçuş gerçekleştiren THY ise Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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