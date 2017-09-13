THY Atina Ofisine Çirkin Saldırı

Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine saldıran sol görüşlü bir grup, ofisin camlarını kırmaya çalıştı.



Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Ofisin çamlarını kırmayan çalışan sol görüşlü Ruvikonas üyeleri ofise giremedi. Saldırının yerel saatle 07.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.



Ruvikonas üyeleri daha önce de birçok bakanlık binasına benzer eylemler gerçekleştirmiş ve birçok kez binaları işgal etmişti. - ATİNA