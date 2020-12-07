THY aralık ayı uçuş planını duyurdu
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THY aralık ayı uçuş planını duyurdu

07.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:54
THY aralık ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş planını güncelledi.

Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş planını güncelledi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 202 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yolcuların, 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabileceği kaydedilen açıklamada, bu konuda detayı bilginin esnek seyahat sayfasında bulunduğu hatırlatıldı. Uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.

Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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