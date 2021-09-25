THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı - Haberler
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THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olan THY, dün Dallas'a ilk uçuşunu yaparak ABD'de sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkardı.

Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek THY, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla icra edecek.

Yeni nesil uçaklarla filosunu genişleten bayrak taşıyıcı THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken, THY kalitesini ve hizmetini dünyanın dört bir tarafına sunmaya devam ediyor.

Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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