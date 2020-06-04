THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu, salgın nedeniyle ABD'deki Türk vatandaşları için dün Chicago yerel saatiyle 20.00'de O'Hare Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel sefer düzenlendi.

THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi
04.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:40
Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu, salgın nedeniyle ABD'deki Türk vatandaşları için dün Chicago yerel saatiyle 20.00'de O'Hare Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel sefer düzenlendi. Düzenlenen seferle 295 Türk vatandaşın daha salgın nedeniyle tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'deki Türk vatandaşları için dün Chicago yerel saatiyle 20.00'de O'Hare Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel sefer düzenlendi. THY'nin ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi, Chicago'dan hareket etti. Dün gece saatlerinde Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na (ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile İstanbul'a doğru hareket etti.  

TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR 

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk yolcular, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu tarafından Türk bayrakları ile uğurlandı. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra virüse karşı alınan önlemler kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi. Chicago'dan hareket eden uçağın, İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. 

295 TÜRK VATANDAŞI DAHA TAHLİYE EDİLDİ

TK 4914 sefer sayılı Chicago-İstanbul uçağı, ABD merkez saatine göre 20.00 itibariyle 295 kişi olarak sefere başladı. Yolcuların 9'unun bebek, 286'sının yetişkin olduğu açıklandı. 

"ÜLKEME GİDİYOR OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM" 

DHA'ya konuşan vatandaşlar  "Ciddi anlamda gidemeyeceğiz diye endişelerimiz vardı. Daha önceki uçuşlarda öncelik sıraları vardı. Bu sefer ilk başvurumda karşılık aldığım için çok sevindim. Ülkeme gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi ve diğeri ise "Çok sevinçliyiz, bizim Cumhurbaşkanımız gibi bir Başkanımız var, daha ne diyeyim ki?" diye konuştu.

"BİR ŞEY OLACAKSA DA TOPRAĞIMIZDA OLSUN"

Ağızlarında maske, ellerinde Türk bayraklarıyla 4 kişilik ailenin babası tahliye sevinciyle ilgili düşüncelerini "İnsanın hayatı boyunca hiçbir zaman yaşayamayacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu durum hasret ve acıyı daha da arttırdı. Ülkenize dönmek istiyorsunuz ve ülkenizin toprağının kokusu buram buram geliyor. Bir şey olacaksa da toprağımızda olsun" sözleriyle ifade etti.

İLK SEFER MART AYINDA BAŞLAMIŞTI

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti. Ayrıca, 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.


- Abd

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası Haber
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Haber
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Haber
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:40:04. #1.15#
title