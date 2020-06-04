THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi
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THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu, salgın nedeniyle ABD'deki Türk vatandaşları için dün Chicago yerel saatiyle 20.00'de O'Hare Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel sefer düzenlendi.

THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenledi
04.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:03
Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu, salgın nedeniyle ABD'deki Türk vatandaşları için dün Chicago yerel saatiyle 20.00'de O'Hare Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel sefer düzenlendi. Düzenlenen seferle 295 Türk vatandaşın daha salgın nedeniyle tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'deki Türk vatandaşları için dün Chicago yerel saatiyle 20.00'de O'Hare Havalimanı'ndan Türkiye'ye özel sefer düzenlendi. THY'nin ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi, Chicago'dan hareket etti. Dün gece saatlerinde Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na (ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile İstanbul'a doğru hareket etti.  

TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR 

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk yolcular, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu tarafından Türk bayrakları ile uğurlandı. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra virüse karşı alınan önlemler kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi. Chicago'dan hareket eden uçağın, İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. 

295 TÜRK VATANDAŞI DAHA TAHLİYE EDİLDİ

TK 4914 sefer sayılı Chicago-İstanbul uçağı, ABD merkez saatine göre 20.00 itibariyle 295 kişi olarak sefere başladı. Yolcuların 9'unun bebek, 286'sının yetişkin olduğu açıklandı. 

"ÜLKEME GİDİYOR OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM" 

DHA'ya konuşan vatandaşlar  "Ciddi anlamda gidemeyeceğiz diye endişelerimiz vardı. Daha önceki uçuşlarda öncelik sıraları vardı. Bu sefer ilk başvurumda karşılık aldığım için çok sevindim. Ülkeme gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi ve diğeri ise "Çok sevinçliyiz, bizim Cumhurbaşkanımız gibi bir Başkanımız var, daha ne diyeyim ki?" diye konuştu.

"BİR ŞEY OLACAKSA DA TOPRAĞIMIZDA OLSUN"

Ağızlarında maske, ellerinde Türk bayraklarıyla 4 kişilik ailenin babası tahliye sevinciyle ilgili düşüncelerini "İnsanın hayatı boyunca hiçbir zaman yaşayamayacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu durum hasret ve acıyı daha da arttırdı. Ülkenize dönmek istiyorsunuz ve ülkenizin toprağının kokusu buram buram geliyor. Bir şey olacaksa da toprağımızda olsun" sözleriyle ifade etti.

İLK SEFER MART AYINDA BAŞLAMIŞTI

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti. Ayrıca, 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.

- Abd

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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