THY, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapacağı uçuşları 15 Mart itibariyle durdurma kararı aldı Türk Hava Yolları (THY), korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılacak uçuşları 15 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılacak uçuşları 15 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı. İstanbul çıkışlı Avrupa seferlerinin ise devam edeceği belirtildi.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 15 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 15 Mart tarihine kadar bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.



Açıklamada, İstanbul'dan 9 Avrupa ülkesine yapılacak uçuşlarda bir yasak olmadığına dikkat çekilerek, "Bu süre zarfında T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu 9 ülke varışlı gerçekleştirilecek seferlerimiz için aldığı bir yasak kararı bulunmamaktadır. 15 Mart tarihi sonrasında Türkiye'den bu 9 ülkeye tüm havayolu şirketleri yolcu taşıyabilecekler. Ancak Türk yolcular dahil dönüş seferlerinde yolcu kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Korona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'a kadar ilan edilen öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA