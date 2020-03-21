THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
Türk Hava Yollarının (THY) 65 yaş ve üstü yolcuları, yenip tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre taşımayacağı bildirildi.
21.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:45
Türk Hava Yollarının (THY) 65 yaş ve üstü yolcuları, yenip tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre taşımayacağı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com