THY, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Anadolu'nun 34 şehrine uçuş başlatacak
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THY, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Anadolu'nun 34 şehrine uçuş başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, normalleşme süreci kapsamında 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline tarifeli sefer başlatılacağını açıkladı.

THY, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Anadolu'nun 34 şehrine uçuş başlatacak
01.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:42

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, normalleşme süreci kapsamında 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline tarifeli sefer başlatılacağını açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan ayında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmişti. Virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte başlatılan normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olmak üzere 5 ilde tarifeli uçuşlar başlatıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline sefer başlatılacağını açıkladı. Ekşi yaptığı paylaşımda, "4 Haziran'dan itibaren Türk Hava Yolları olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak Ankara'dan 15 ile, Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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