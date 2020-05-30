THY 4 haziran'da uçuşlara başlıyor Turizmde beklenen kısıtlamalar belli şartlar dahilinde genişletiliyor.

Turizmde beklenen kısıtlamalar belli şartlar dahilinde genişletiliyor. THY da iç hat seferlerine 4 haziran'da başlıyor. Normalleşme süreci kapsamında uçak seferleri de yeniden başlıyor. Ülkemizde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte turizmde beklenen kısıtlamalar da belli şartlar dahilinde genişletilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA