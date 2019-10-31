THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk
Törenden görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
31.10.2019 21:43
Törenden görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA
VİDEO: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk