THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu

Törenden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.

31.10.2019 21:30

Törenden görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.

Kaynak: AA

VİDEO: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu
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