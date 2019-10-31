THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu
Törenden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.
31.10.2019 21:30
Törenden görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.
Kaynak: AA
VİDEO: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu