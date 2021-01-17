THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı
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THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı

17.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:10
THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı

TÜRK Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak için önlemler aldı.

TÜRK Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak için önlemler aldı. Önlemler kapsamında üç gün boyunca 125 uçağa, uçuş öncesi buzlanmasını önlemek için de-icing ve anti-icing işlemi yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, kış mevsiminin getirmiş olduğu olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor. Misafirlerinin uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini kendisine öncelikli hedef edinen bayrak taşıyıcı, zorlu hava koşullarında uçakların performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler uyguluyor" denildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz" dedi.

UÇUŞLARDA AKSAMA YAŞANMADI

THY uçaklar kış şartlarında uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'nda de-icing ve anti-icing işlemleri uygulandı. Bu işlemlerde uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendi ve özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan bu buzlanmanın temizlenmesiyle uçuş emniyeti güvenli hale getirildi. THY, 3 gün boyunca toplam 125 uçağını özel sıvı ile temizlerken, genel anlamda aksama yaşanmadığı öğrenildi.

(Fotoğraf) 


THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı
THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı
THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı
THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı
THY, 3 günde 125 uçağa de-icing işlemi uyguladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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