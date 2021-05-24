THY, 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü'nü kutladı
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THY, 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü'nü kutladı

THY, 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yayımladığı mesajla 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü'nü kutladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yayımladığı mesajla 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü'nü kutladı.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uçaklarımız, uçak teknisyenlerine emanet. Sevgili teknisyen arkadaşlar, sizler uçuş emniyetinin en önemli paydaşısınız. Bu vesile ile 24 Mayıs Hava aracı bakım teknisyenler gününüzü tebrik eder, tüm gençlerimizi bu güzel ve geleceği parlak mesleği seçmeye davet ediyorum."

THY Teknik AŞ'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada da "Bir uçak yolculuğunda en çok güven veren anlardan biri, tekerleklerin yere değdiği andır. Daha güvenli ve daha iyi bir uçuş için özveriyle çalışan ve her biri görünmez birer kahraman olan tüm teknisyenlerimizin 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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