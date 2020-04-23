THY, 23 Nisan'ın 100. yılına özel gökyüzüne ay yıldız çizdi Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK1920 sefer sayılı bir yolcu uçağı, TBMM'nin açılışının 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş gerçekleştirerek gökyüzünde "dünyanın en büyük ulusal bayrağını" çizdi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı, TBMM'nin açılışının 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş gerçekleştirerek gökyüzünde "dünyanın en büyük ulusal bayrağını" çizdi. Türkiye saatiyle sabah 09: 00'da kalkan uçak İç Anadolu Bölgesi semalarında uçarak Türk bayrağında bulunan hilal ve yıldız şekillerini oluşturdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com