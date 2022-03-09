THY 213 uçuşunu daha iptal etti

İSTANBUL (İHA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından gerçekleştirmeyi planladığı toplam 213 seferini iptal etti. Beklenen kar yağışı nedeniyle THY'nin iki günde toplam 418 seferi iptal olmuş oldu.

Yarından itibaren İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Bu kapsamda Türk Hava Yollarının 10 Mart (yarın) günü İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından gerçekleştirmeyi planladığı toplam 205 seferin iptal edildiği açıklanmıştı. Bu uçuşlara yenileri eklendi.

İki günde 418 sefer iptal oldu

THY, 11 Mart tarihli kalkış ve varışlı olmak üzere İstanbul Havalimanı'nda 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 34 olmak üzere toplam 213 tarifeli seferini iptal etti. Böylece 10 ve 11 Mart'ta iptal edilen sefer sayısı 418'e ulaşmış oldu. Kar yağışına bağlı olarak operasyonların durumuna göre iptallerin artabileceği belirtildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel