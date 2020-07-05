THY 2019'DA YAKLAŞIK 56 BİN TON YAKIT TASARRUF ETTİ
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THY 2019'DA YAKLAŞIK 56 BİN TON YAKIT TASARRUF ETTİ

THY '2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladıHaber - Kamera Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)Türk Hava Yolları'nın (THY) hazırladığı '2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na göre şirket, geçen yıl hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

05.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:37

THY '2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

Haber - Kamera Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları'nın (THY) hazırladığı '2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na göre şirket, geçen yıl hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Rapora göre yeni nesil uçakların filoya katılmasıyla birlikte uçuşlarda koltuk başına yüzde 20'ye varan oranda tasarruf elde edilirken, 2019'da toplam 55 bin 492 ton yakıt tasarrufu sağlandı. THY, 74 bin 800 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımını da engellemiş oldu.

THY '2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı. THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 74,3 milyon yolcu taşıdığı 2019'da özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ile yakıt verimliliğini artırma konularına odaklandığı ve bu sayede önemli kazanımlar elde ettiği belirtildi. THY'nin tüm grup şirketleri ve alt markalarıyla, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik gerçekleştirdiği bütünleşik çalışmaların, uçak bakımından hava kargo taşımacılığına, yer hizmetlerinden ikramlara kadar farklı faaliyetlerin alanlarında başarılı sonuçlar verdiği bildirildi. Açıklamada, çevre bilinciyle yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde 2019 yılında 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtarıldığı kaydedildi.

YAKIT TASARRUFUNDA YENİ DÖNEM

Dünyada en genç filoya sahip havayolları şirketlerinden biri olan THY'nin 2019 yılında uyguladığı yakıt tasarrufu uygulamaları ve yeni nesil uçaklarıyla önemli bir yakıt verimliliği sağladığı öğrenildi. Filosunu yeni nesil Boeing 787-9 ve Airbus A321 NEO ile güçlendiren şirketin, yeni uçaklarıyla gerçekleştirdiği uçuşlarda koltuk başına yüzde 20'ye varan oranda tasarruf elde ettiği, yakıt tasarruf uygulamaları ile birlikte 2019 yılında toplam 55 bin 492 ton yakıtı tasarruf sağladığı, 174 bin 800 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engellediği bildirildi.

AYCI DOĞADAN AYRI KALDIĞIMIZ ZAMAN MUTLU DEĞİLİZ

Açıklamada, konuya ilişkin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine yer verildi. Aycı, şirketin sürdürülebilirlik performansı ile ilgili olarak şunları söyledi İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gördük ki keşfedemediğimiz, doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz. Dünyanın en çok ülkesini uçuş ağında bulunduran havayolu olarak gelecek nesillerin de dünyamızın doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde keşfedebilmesini önemsiyoruz. Sahip olduğumuz bu eşsiz çevreyi korumak için iklim değişikliğiyle mücadele ediyor, yakıt verimliliğimizi artırarak karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik pek çok inisiyatif alıyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yapıyor, filomuzu genç ve yakıt verimliliği yüksek, çevreye duyarlı uçaklarla donatıyoruz. Gelecek yıllarda da misafirlerimize konforlu ve sağlıklı bir seyahat ortamı sunarken tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çerçevede gerçekleştirmeye odaklanacağız.

63 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TOPRAK KURTARILDI

Uçak bakımı ve onarımı alanında bölgesinin lider şirketi olan THY Teknik A.Ş. ise uçakların bakımlarıyla doğanın korunmasına yönelik önemli katkılar sağladığı belirtildi. 2019 yılında önemli bir geri dönüşüm başarısı sergileyen şirketin tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 63 futbol sahası kadar (12 adet B737-800 hacmine eş atık) toprak kurtardığı, tehlikesiz atıkların dönüşümü ile de 3 bin 648 ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi. Atık yönetim sistemi sayesinde makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen şirketin, böylelikle 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten koruduğuna dikkat çekildi. Ayrıca kimyasalların depoya giriş çıkışını denetleyen RFID sisteminin de geliştirilerek atık kimyasal miktarının azaltılmasına katkı sağlandığı vurgulandı.

ÇOCUKLARA ÇEVRECİ OYUNCAK

THY'den yapılan açıklamada, yolculara sunulan tüm uçak içi ikramlarda çevreye ve doğaya zarar vermeyecek ürünlerin tercih edildiği, çocuk yolculara sunulan tahta oyuncakların endüstriyel kullanım amaçlı ağaçlardan üretildiği, ikramların ambalajlarında ise nişasta bazlı doğaya hızla karışan ürünlerin tercih edildiği ifade edildi.

Ayrıca 2019 yılı uçak içerisine yönelik şu bilgiler paylaşıldı

Ürünlerde biyoambalaj kullanımı sayesinde 176 ton plastik kullanımının önüne geçildi. Tarak ve ayakkabı çekeceği seyahat kitlerinden çıkartılarak, 105 bin kilogram plastik atık oluşumunun önüne geçildi. Tüm seyahat ve oyuncak setleri, dış ambalaj poşeti olmadan servis edilerek, toplam 15 milyon 229 bin 348 adet poşet kullanımdan kaldırıldı. 145 bin 743 kilgram tekstil atığı, lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla yeniden tekstil ürününe dönüştürüldü.

BAGAJLARI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TAŞIYOR

THY'nin havayolu şirketlerine yer hizmetleri sunan iştiraki TGS, İstanbul Havalimanı'nın apron bölgesinde, uçakları hareket ettiren ve bagajları taşıyan küçük araçlar arasında elektrikli olanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Buna göre 2019'da 8 tane 'pushback aracı', 291 tane bagaj taşıma traktörü, 11 tane forklift ve 14 tane kamyonetin elektrikle çalıştığı ve bu sayede önemli bir yakıt tasarrufu sağlandığına işaret edildi.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR DOĞAYA TAŞINDI

Açıklamada Turkish Cargo ise gerçekleştirdiği uçuşlara da yer verildi. Buna göre kargo uçuşlarıyla nesli tükenmekte olan hayvan taşımaları sayesinde doğal hayatın korunmasına yönelik önemli katkıda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada Doğal yaşamı korumak için birçok uluslararası deklarasyona imza atan şirketin, #MissionRescue adlı proje ile sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği taşımaların hayvanlara gökyüzünde ideal ortamın sağlanarak gerçekleştirildiği ve bu kapsamda Turkish Cargo'nun 2019 yılında depresyondaki 4 sirk aslanının Kiev'den Güney Afrika'ya, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba Dobrila'yı, Sırbistan'daki doğal yaşam alanına taşıdığı ifadelerine yer verildi. hatırlatıldı.

252 BİN 167 KİLOGRAM KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Öte yandan açıklamada THY'nin 'sıfır atık prensibi'nin etkin uygulanması için İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve diğer dış istasyonlarındaki masa altı çöp kutularını kaldırdığına da yer verildi. Çalışanların çöplerini yeni yerleştirilen 3 bine yakın iç ve dış atık toplama kutularına atmaları konusunda farkındalık oluşturulduğu, ham maddesi cam, plastik ve kağıt olan çöplerin kaynağında ayrıştırılmasıyla 2019 yılında, 5 bin 624 kilogram cam (6750 kilogram cam ham madde tasarrufu), 67 bin 784 kilogram plastik (1.085 adet varil petrol tasarrufu) ve 252 bin 167 kilogram kağıt (bu miktarda kağıt için 4 bin 287 ağacın kesilmesi gerekirdi) geri dönüşüme kazandırıldığı belirtildi.

Görünüt Dökümü

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-THY uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş kalkış

-Taksi yapan uçaklar

-Pist başına giden uçaklar

-İstanbul Havalimanı'nda THY'nin uçuş operasyonları

-THY uçakları

-Turksih Cargo'nun aslan taşıması

-Kızıl Akbaba'nın taşınması

-Genel ve detaylar

THY 2019'DA YAKLAŞIK 56 BİN TON YAKIT TASARRUF ETTİ

Kaynak: DHA

Manşet

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