THY, 2 yıl aranın ardından "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek
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THY, 2 yıl aranın ardından "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY, 2 yıl aranın ardından 'B737 MAX' ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek

Türk Hava Yolları (THY), 2 yıllık bir aradan sonra filosundaki "Boeing 737 MAX" tipi uçakla ilk seferini yarın İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

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Türk Hava Yolları (THY), 2 yıllık bir aradan sonra filosundaki "Boeing 737 MAX" tipi uçakla ilk seferini yarın İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan ve test uçuşları tamamlanan "B737-MAX" uçak tipiyle uçuş, İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında icra edilecek.

"TC-LCE" tescilli uçakla icra edilecek "TK2138" sefer sayılı uçuşta yolcularla beraber THY yöneticilerinin de olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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