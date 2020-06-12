THY, 19 Haziran'da Amerika'ya uçuş başlatacak
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THY, 19 Haziran'da Amerika'ya uçuş başlatacak

Korona virüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, dün başladığı yurt dışı uçuşlarını genişletiyor.

THY, 19 Haziran'da Amerika'ya uçuş başlatacak
12.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:26

Korona virüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, dün başladığı yurt dışı uçuşlarını genişletiyor. Türk Hava Yolları, 19 Haziran'da Amerika'ya uçuş başlatacak.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, dün başlattığı uçuşlara yenilerini ekliyor. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayı bizleri yeniden gökyüzü ile buluşturuyor. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş takvimi haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

Seferler ve tarihler

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Türk Hava Yolları, ABD'de 19 Haziran'dan itibaren Şikago'ya haftada 3 uçuş, 19 Haziran itibariyle Washington'a haftada 3 uçuş, 24 Haziran 2020 itibariyle Los Angeles'e haftada 3 uçuş ve 22 Haziran 2020 itibariyle Miami'ye haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Uzak Doğu'da ise 19 Haziran itibariyle Şanghay haftada 1, 24 Haziran itibariyle Seoul haftada 2 ve 24 Haziran Hong Kong'a haftada 2 uçuş planladı. ABD ve Uzak doğu uçuşlarının yanı sıra Asya ve Ortadoğu uçuşlarına da başlayacak olan THY'nin Haziran ayı planlamasına göre, 18 Haziran'da Duşanbe'ye haftada 2 uçuş, 17 Haziran itibariyle Minsk'e haftada 3 uçuş, 16 Haziran itibariyle Bişkek, 21 Haziran'da Almata ve 12 Haziran'da Doha'ya haftada üç sefer gerçekleştirileceği açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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