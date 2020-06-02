THY, 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'da 14 noktaya uçuş gerçekleştirecek
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THY, 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'da 14 noktaya uçuş gerçekleştirecek

Türk Hava Yolları (THY), 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.

THY, 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 16 şehirden Anadolu'da 14 noktaya uçuş gerçekleştirecek
02.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:39

Türk Hava Yolları (THY), 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak.

Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.

THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.

Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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