THY, 18 HAZİRAN'DA DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

THY, 18 HAZİRAN'DA DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR

KORONAVİRÜS tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar bugün de devam ediyor.

02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:40

KORONAVİRÜS tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar bugün de devam ediyor. Türk Hava Yolları 4 Haziran itibariyle iç hatlarda İstanbul'dan 34 şehre uçuşlarına başlayacağını açıklarken, dış hat seferlerinin de 18 Haziran itibariyle başlayacağı duyuruldu.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından THY tarafından belirlenen şehirlere uçuşlar sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından oluşturulan İGA Hijyen ekibi akıllı kasklarla yolcuların vücut ısıları ölçülüyor hem de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuluyor. Havalimanı giriş kapılarındaki x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleme işlevi görüyor.

DIŞ HAT SEFERLERİ DE BAŞLIYOR

Normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerine başlayan Türk Hava Yolları, 18 Haziran itibariyle de dış hat seferlerine başlayacak. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" dedi.

THY BU ŞEHİRLERE UÇACAK

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline sefer başlatılacağını açıkladı. Bu tarihten THY, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'a uçuş başlatacak.

CHECK-İN KONTUARLARINDA MESAFELİ İŞLEM

Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. Yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştiriliyor. Görevliler, check-in işlemleri sırasında yolcuların HES kodlarıyla biletleme işlemleri yapıyor. Kabine büyük bagaj alınmazken yolcular valizlerini kontuarlarda görevlilere teslim ediyor.

YOLCULAR ALINAN TEDBİRLERE UYUYOR

Eşiyle Trabzon'dan Rize'ye geçerek, çay toplayacaklarını ifade eden Hakan Gerz, "Uçuşa gelmeden önce tedbirimizi aldık. Gerekli maske ve dezenfektanımızı yanımıza aldık. Bütün tedbirlerimizi alıp, sosyal mesafeye uymaya mümkün olduğunda dikkat ediyoruz" dedi.

Alime Gerz ise havalimanında herhangi bir sorun yaşamadan eşiyle işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ukraynalı olduğu için HES Kodu alırken işlemlerin uzadığını ve yaklaşık 15 dakika sürdüğünü dile getiren Gerz, "Eğer açılırsa memleketim Ukrayna'ya da gideceğim. Aldığım en son bilgiye göre 1 Temmuz'dan itibaren uçaklar başlıyormuş" diye ifade etti. İzmir'e giden Can Bodur ise 70 yaşında annesini ve ailesini çok özlediğini, belirterek üç aydan beri görmediği için hızlı bir şekilde ailesine kavuşmak için uçağı tercih ettiğini belirterek, "Örneğin ellerimi çok sık dezenfekte ediyorum. Gördüğünüz üzere iki maske takıyorum. İlk iki hafta içinde evimde de maskeli kalmayı düşünüyorum. HES kodu için 2023'e kısa mesaj gönderdim. Çok pratik şekilde kodu aldım" diye konuştu.

THY, 18 HAZİRAN'DA DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Murat Kurum Edibe Şahin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Uğur Acun Ilıcalı Çağlar Çorumlu İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: THY, 18 HAZİRAN'DA DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 13:41:42. #1.15#
title