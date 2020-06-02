THY, 18 Haziran'da dış hat uçuşlarına başlıyor
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THY, 18 Haziran'da dış hat uçuşlarına başlıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar bugün de devam ediyor.

THY, 18 Haziran'da dış hat uçuşlarına başlıyor
02.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:23
KORONAVİRÜS tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar bugün de devam ediyor. Türk Hava Yolları 4 Haziran itibariyle iç hatlarda İstanbul'dan 34 şehre uçuşlarına başlayacağını açıklarken, dış hat seferlerinin de 18 Haziran itibariyle başlayacağı duyuruldu.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından THY tarafından belirlenen şehirlere uçuşlar sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından oluşturulan İGA Hijyen ekibi akıllı kasklarla yolcuların vücut ısıları ölçülüyor hem de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuluyor. Havalimanı giriş kapılarındaki x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleme işlevi görüyor.

DIŞ HAT SEFERLERİ DE BAŞLIYORNormalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerine başlayan Türk Hava Yolları, 18 Haziran itibariyle de dış hat seferlerine başlayacak. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" dedi.

THY BU ŞEHİRLERE UÇACAKTürk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline sefer başlatılacağını açıkladı. Bu tarihten THY, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'a uçuş başlatacak.

CHECK-İN KONTUARLARINDA MESAFELİ İŞLEMUçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. Yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştiriliyor.  Görevliler, check-in işlemleri sırasında yolcuların HES kodlarıyla biletleme işlemleri yapıyor. Kabine büyük bagaj alınmazken yolcular valizlerini kontuarlarda görevlilere teslim ediyor.

YOLCULAR ALINAN TEDBİRLERE UYUYOREşiyle Trabzon'dan Rize'ye geçerek, çay toplayacaklarını ifade eden Hakan Gerz,  "Uçuşa gelmeden önce tedbirimizi aldık.  Gerekli maske ve dezenfektanımızı yanımıza aldık. Bütün tedbirlerimizi alıp, sosyal mesafeye uymaya mümkün olduğunda dikkat ediyoruz" dedi. Alime Gerz ise havalimanında herhangi bir sorun yaşamadan eşiyle işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ukraynalı olduğu için HES Kodu alırken işlemlerin uzadığını ve yaklaşık 15 dakika sürdüğünü dile getiren Gerz, "Eğer açılırsa memleketim Ukrayna'ya da gideceğim. Aldığım en son bilgiye göre 1 Temmuz'dan itibaren uçaklar başlıyormuş" diye ifade etti. İzmir'e giden Can Bodur ise 70 yaşında annesini ve ailesini çok özlediğini, belirterek üç aydan beri görmediği için hızlı bir şekilde ailesine kavuşmak için uçağı tercih ettiğini belirterek, "Örneğin ellerimi çok sık dezenfekte ediyorum. Gördüğünüz üzere iki maske takıyorum. İlk iki hafta içinde evimde de maskeli kalmayı düşünüyorum. HES kodu için 2023'e kısa mesaj gönderdim. Çok pratik şekilde kodu aldım" diye konuştu. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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