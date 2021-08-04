THY 150 bin fidanı toprakla buluşturacak

TÜRK Hava Yolları(THY), Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı etkilenen bölgelerde yanan ağaçların yerine dikilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyası kapsamında 150 bin adet fidanı toprakla buluşturacak.

TÜRK Hava Yolları(THY), Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı etkilenen bölgelerde yanan ağaçların yerine dikilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyası kapsamında 150 bin adet fidanı toprakla buluşturacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülecek 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyasıyla, yangından etkilenen bölgelerde ormanların geri kazanılması için başlatılan fidan dikme kampanyasında THY'nin öncü rol üstleneceği belirtildi. Bu kapsamda, 2021 yılında THY'nin taşıdığı günlük en yüksek yolcu sayısı olan 150 bin adet fidanının dikim mevsiminde toprakla buluşturulacağı bildirildi.

THY'NİN GÖNÜLLÜ EKİPLERİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALIYOR

Açıklamada THY çalışanlarının, yangında zarar görenlere yardımda bulunmak ve ihtiyaç listesi oluşturmak için yardım bölgesinde gönüllü olarak çalışma gerçekleştirdiği; Elazığ ve İzmir depremlerinde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunan kabin ve kokpit çalışanlarından oluşan AFAD eğitim sertifikalı ekiplerin yangın söndürme çalışmalarında da görev aldığı kaydedildi.

"GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE BIRAKMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"Açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi. THY'nin havacılık sektörünün zirvesine yürürken gelecek nesillere de daha yeşil bir Türkiye bırakma konusunda kararlılığına vurgu yapan Aycı şu ifadeleri kullandı: "Milli Bayrak taşıyıcı olarak sorumluluğumuz yolcularımızı sevdikleri ile buluşturmakla sınırlı değil. Bağrından çıktığımız milletimizin tüm değerlerini korumak ve kollamakla mükellefiz. Yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımızı geri kazanmak, bayrağımızı dalgalandırdığımız gökyüzünden ülkemize baktığımızda daha yeşil bir Türkiye görmek için Türk Hava Yolları ailesi olarak kollarımızı sıvıyor ve geleceğimize nefes oluyoruz."

TURKİSH CARGO İHTİYAÇ MALZEMELERİNİ AFET BÖLGESİNE ÜCRETSİZ TAŞIYACAKÖte yandan, Turkish Cargo'nun yangın bölgelerinde arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek olmak isteyen kamu veya özel kurum ile kuruluşların hazırladığı ihtiyaç malzemelerini ilgili afet bölgelerine ücretsiz taşıyacağı; yardımların ise afet bölgelerine ulaştırabileceği belirtildi. Açıklamada, "Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri işletme şirketi TGS'nin ise çalışan sayısı kadar fidan bağışının yanı sıra İstanbul, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman Havalimanlarında yardım faaliyetlerine destek sağlıyor. TGS, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a ilk etapta 200 çift yanmaz ayakkabı ve 240 çift yanmaz eldiven gönderirken, diğer ülkelerden yangın söndürme için Dalaman ve Antalya Havalimanlarına gelen uçaklara yer hizmeti veriyor ve bu ekiplerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı